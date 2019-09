Hanno acquistato le auto ma ora sono sequestrate, la possibile beffa per tanti clienti “Lucauto”

Alcuni veicoli, già acquistati, sarebbero stati addirittura rimessi in vendita. Tanti clienti avrebbero chiesto spiegazioni e il caso rischia di diventare ancora più esteso, dato che “Lucato” gestisce una delle più grandi concessionarie di tutto il sud Italia. Inizialmente, l’amministrazione giudiziaria avrebbe dato rassicurazioni, ma il sequestro è ancora in atto e coinvolge anche le vetture già acquistate, ma non ancora sottoposte a passaggio di proprietà. Per tanti clienti, non coinvolti nelle vicende giudiziarie, il rischio è di andare incontro ad una costosa beffa.