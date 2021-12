“Hanno dimostrato il loro coraggio nell’esplosione al mercato”, premiati due carabinieri

Gela. E’ stato riconosciuto il loro valore, richiamando quanto accadde due anni fa al mercato rionale di via Madonna del Rosario. Due carabinieri del reparto territoriale, il maresciallo Rosario Cremona e l’appuntato scelto Vincenzo Brulicchio, sono stati tra i destinatari del premio “idria”, che riconosce il merito di appartenenti alle forze dell’ordine, che si distinguono per il loro valore e il coraggio. Entrambi intervennero subito dopo l’esplosione al mercato, quando una bombola gpl generò una terribile deflagrazione, con feriti e il tragico epilogo della morte di due donne, che si trovavano tra le bancarelle. I carabinieri intervennero quando l’esplosione era appena avvenuta, per mettere in salvo i feriti e prestare i primi soccorsi. Ai due militari dell’arma era già stato riconosciuto l’encomio solenne del comando generale. Il premio “Idria” l’avrebbero dovuto ritirare lo scorso anno, ma la pandemia ha bloccato tutto. Ora, c’è stata la cerimonia ufficiale, a Paternò.