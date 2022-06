Hanno ucciso i due gattini che il Comune aveva rimesso alla Villa Garibaldi (VIDEO)

Gela. Il senso di civiltà di un popolo si misura dall’amore e dal rispetto verso gli animali. Se ciò fosse vero questa città allora è messa malissimo. L’amaro risveglio porta al ritrovamento dei due gattini morti che facevano parte di una colonia felina rimessi dal Comune in villa Garibaldi. Un episodio che segue la moria dei pesci della vasca dei giardini pubblici. I due felini erano stati curati per mesi presso il canile Dog Village dopo essere stati raccolti feriti per strada. L’ufficio Randagismo del Comune, in accordo con le associazioni animaliste, aveva deciso di farli tornare in libertà, sistemando anche due cucce in legno dentro una aiuola.

Erano in quattro. Due di loro si sono spostati nelle aree vicine mentre i due più piccoli avevano radicato la loro presenza presso la villa comunale, priva in questo periodo di custodi e quindi in balia di chiunque voglia usare violenza, atti di teppismo e qualsiasi danno.