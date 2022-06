Hashish da Genova alla Calabria, “carico da 40 mila euro”: giudizio immediato per i Morso

Genova. Un vasto traffico di droga tra la Liguria, la Campania e la provincia di Cosenza. L’inchiesta, inizialmente coordinata dai pm della procura calabrese, a marzo ha portato all’arresto anche del gelese sessantaseienne Vincenzo Morso, da tempo considerato referente di Cosa nostra a Genova, e del figlio, Gabriele Morso. Avrebbero avuto contatti con gli altri coinvolti, per far arrivare droga, soprattutto hashish, nelle piazze di spaccio cosentine. Il tribunale del riesame ha individuato, per alcune contestazioni, la competenza dei magistrati genovesi. Per i due Morso e per il loro presunto contatto, Robertino Giordano, è stato disposto il giudizio immediato. A luglio, dovranno presentarsi davanti al giudice ligure. Secondo le accuse, padre e figlio avrebbero fornito un carico di hashish, per un valore di circa 40 mila euro. La droga sarebbe stata consegnata a Giordano e ad un altro coinvolto nell’indagine, Gianluca Fantasia. Oltre al traffico di droga, gli investigatori hanno accertato episodi di estorsione, per il recupero di denaro legato sempre al giro di sostanze stupefacenti. L’attività ha portato ad un sequestro di hashish, per circa cinque chili.