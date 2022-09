Hashish in casa, arrestato trentenne: è ai domiciliari

Gela. I poliziotti del commissariato, ieri, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un disoccupato di trent’anni (del quale non sono state rese note le generalità), gravato da precedenti per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti della polizia nel corso della perquisizione domiciliare hanno rinvenuto e sequestrato due panetti di hashish, per un peso complessivo di 194 grammi, e un bilancino di precisione.