Hashish in un garage, chiesta condanna per minore: poliziotti sequestrarono la droga

Gela. Era ancora minorenne quando i poliziotti arrivarono in un garage, a ridosso del centro storico. Venne trovato e sequestrato circa un chilo di hashish. Per il giovane finito a processo, davanti ai giudici del tribunale minorile di Caltanissetta, è stata chiesta la condanna a due anni e otto mesi di detenzione. Secondo le accuse, avrebbe spalleggiato il padre, a sua volta già condannato per gli stessi fatti. La droga, in base a quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stata destinata allo spaccio in città.