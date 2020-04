Hashish sequestrato dai poliziotti, giovane ai domiciliari: è accusato di spaccio

Gela. Sono stati disposti gli arresti domiciliari per il venticinquenne Salvatore Cannizzaro. Già sottoposto a sorveglianza speciale, è stato fermato dai poliziotti del commissariato in via Miramare, a poca distanza dal centro storico. Gli agenti hanno sequestrato un sacchetto con trenta dosi di hashish, che il giovane avrebbe tentato di far sparire, gettandolo in strada. Aveva anche quaranta euro. Questa mattina, in remoto attraverso videoconferenza, il gip Lirio Conti ha convalidato l’arresto. Il giovane, difeso dall’avvocato Rocco Cutini, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee, sostenendo che si trovasse in quella zona, in violazione delle restrizioni anti-Covid, probabilmente per incontrare la fidanzata. Il gip ha ritenuto infondate le affermazioni dell’indagato, che ha anche negato che l’hashish trovato fosse in suo possesso.