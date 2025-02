HSE Manager: al via la seconda edizione del corso con la partnership di Mesaverde

L’Italia ha sempre più bisogno di professionisti della salute, sicurezza e ambiente nei cantieri e nei settori industriali. Per rispondere a questa crescente domanda, MIRA annuncia l’avvio della seconda edizione del corso HSE Manager, con un’importante novità: la partnership con Mesaverde, azienda specializzata nella selezione e collocazione di professionisti HSE nei grandi cantieri di tutta Italia.

Dopo il successo della prima edizione, il corso riparte a marzo con nuovi contenuti e ancora più opportunità per i partecipanti. Grazie all’accordo con Mesaverde, i corsisti non solo acquisiranno le competenze tecniche per diventare HSE Manager qualificati, ma avranno anche un canale privilegiato per entrare nel mondo del lavoro.

L’obiettivo è chiaro: formare professionisti altamente specializzati, pronti a rispondere alla crescente richiesta di esperti in sicurezza nei settori Oil&Gas, infrastrutturale e delle costruzioni, dove le competenze in materia di sicurezza sono ormai indispensabili.

Il corso, strutturato in 200 ore di formazione intensiva, offre un programma aggiornato che combina teoria e pratica, con docenti esperti del settore. Una formazione di alto livello che, unita alla collaborazione con Mesaverde, garantisce ai partecipanti concrete opportunità di inserimento nel mercato del lavoro.