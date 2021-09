Hub a orario ridotto, marcia indietro di Asp: “Nessuna modifica, tutto resta invariato”

Scelta infatti che è stata modificata già nella giornata di oggi. L’hub vaccinale continuerà a rimanere operativo nella consueta fascia dalle 8 alle 20. L’equivoco sarebbe nato dalla necessità di utilizzare un gruppo di medici vaccinatori per la vaccinazione domiciliare. Da qui la scelta di dimezzare gli orari per gli hub di Gela e Caltanissetta che però, già da oggi, dopo una nuova rivalutazione, è stata cancellata, come conferma lo stesso Benedetto Trobia.

I giorni intanto passano e la scadenza del 6 settembre si fa sempre più vicina. In una settimana Gela è passata appena dal 64 al 65% della popolazione vaccinata almeno con prima dose e i tanti scettici continuano ad essere restii all’inoculazione. Dall’Asp comunque sono fiduciosi che anche attraverso la vaccinazione domiciliare l’obiettivo possa essere raggiunto per tempo.

Soddisfatta l’assessore alla Sanità Nadia Gnoffo che già ieri sera aveva chiesto all’Asp di riconsiderare la decisione.