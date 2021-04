Hub al PalaCossiga, “pronto in brevissimo tempo”: Gnoffo, “vaccinarsi è fondamentale”

“L’amministrazione è già al lavoro per rendere il nostro palazzetto pronto ad accogliere chi vorrà vaccinarsi, in brevissimo tempo. Con il PalaCossiga a regime, contiamo di dare una svolta alla campagna vaccinale anti-Covid che, purtroppo, anche in città, in queste settimane, ha avuto una brusca frenata nei numeri delle somministrazioni. Sono consapevole del fatto che, insieme alla speranza, con i vaccini è arrivata anche la paura, amplificata da quei dolorosi eventi avversi che, purtroppo hanno colpito al cuore anche la nostra città. I dati scientifici, però, confermano che è ancora il Covid il killer da sconfiggere e il vaccino è l’unica arma a nostra disposizione. Ecco perché, come amministrazione comunale, facciamo nostre le parole del presidente della Regione, Nello Musumeci. Abbiamo il dovere di non lasciarci vincere dalla paura. Oggi più che mai – dice Gnoffo – la vaccinazione è l’unica strada efficace per superare questa pandemia. I numeri dei contagi di questi ultimi giorni prospettano, per la nostra Regione, ancora una volta, l’incubo di una nuova zona rossa. Una chiusura sarebbe letale per l’economia del territorio e non possiamo permettercela. Vaccinarsi oggi significa tutelare sé stessi e soprattutto le persone più fragili della nostra comunità”.