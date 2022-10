Hub del banco alimentare, approvata la modifica al contratto per ampliare l’area dei lavori

Gela. Dovrebbe essere il passaggio burocratico necessario per sbloccare la procedura dei lavori da effettuare all’ex mattatoio di via Cascino, destinato a diventare l’hub del banco alimentare, con un progetto definito dall’amministrazione comunale e da Enimed. Il settore patrimonio ha approvato lo schema di appendice al contratto di comodato d’uso, che permette di estendere l’area dei lavori anche ad un capannone attiguo, destinato a diventare la struttura per gli uffici amministrativi del banco alimentare. L’intesa tra la giunta e la società del gruppo Eni era stata siglata lo scorso anno ma la procedura non si è ancora conclusa.