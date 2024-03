Hub dell’idrogeno nelle aree industriali dismesse, ok ai progetti: nessun investimento locale

Gela. Niente hub dell’idrogeno, finanziato con stanziamenti Pnrr. Già lo scorso anno, la Regione aveva selezionato progetti per creare filiere della produzione nelle aree industriali dismesse. L’analisi delle proposte portò ad individuare quattro investimenti. Circa quaranta milioni di euro andranno suddivisi ad “H2 farm” della società agricola catanese Agrobiofert (per quasi dieci milioni e mezzo di euro), al progetto della società siracusana Res Integra (oltre diciotto milioni di euro) e ancora al piano di Duferco Energia rivolto alla “Hydrogen Valley” nel sito messinese di Giammoro (per circa sette milioni e mezzo di euro) e infine all’investimento della Magicmotorsport di Partinico (per poco più di tre milioni di euro). Sono queste le filiere produttive che verranno coperte con i soldi del Pnrr.