“Hub e polo energetico”, per Recovery Greco con i parlamentari: “Servono risultati”

“Sono in corso i lavori parlamentari per definire il Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, per tutti i finanziamenti che arriveranno dall’Unione europea per rilanciare l’Italia. Occorre arrivare puntuali con progetti definitivi e cantierabili. Sarà determinante intercettare le idee del governo presentando progetti che producano e creino economia nel rispetto della programmazione – ha spiegato Greco – abbiamo concordato su quali progetti occorre lavorare per farli inserire nel Pnrr. Abbiamo deciso di sostenere il porto hub, la Sciacca-Comiso, la Gela-Niscemi-Caltagirone-Catania per la ferrovia veloce, il deposito container, e il rilancio del polo agro-energetico che va nella logica di un piano nuovo. Riteniamo, al di là delle manifestazioni di interesse dei privati, di avere maggiori vantaggi . Su questa pianificazione oggi con i parlamentari Lorefice, Pagano e Bartolozzi, che rappresentano tre forze politiche di maggioranza del governo nazionale, puntiamo ad un lavoro sinergico, per portare a casa il migliore risultato”. Il senatore grillino ha spiegato che “le direttrici tracciate dall’Unione europee sono chiare”. “Grande spazio – ha detto – per le opere strategiche, che non siano opere stradali, e capaci di avere impatti notevoli per il rilancio del territorio e vadano oltre il solo aspetto commerciale”. Incidere sul Recovery plan non pare così semplice, anche se l’amministrazione attende riscontri da Roma. Sul Contratto istituzionale di sviluppo, invece, le interlocuzioni sono solo all’inizio.