Hub logistico, Di Stefano: “Servono impegni concreti da governo e Regione”

Secondo Di Stefano, così come sostenuto anche da esponenti del suo gruppo politico, con un progetto di questo tipo l’area locale “recupererebbe la sua forte identità nel Mediterraneo”. “Una infrastruttura a ricaduta internazionale come questa – continua – avrebbe comportato certamente ricadute di carattere non solo industriale ma anche culturali, economiche e turistiche, agendo come volano dello sviluppo locale”. L’appello di Di Stefano arriva in una fase molto delicata dell’amministrazione comunale del sindaco Lucio Greco, che deve fare i conti con le enormi polemiche generate dal definanziamento di fondi per milioni di euro, disposto dalla Regione. Non a caso, l’assessore si rivolge al governo nazionale ma anche a Palermo. Allo stato, non sembrano esserci sviluppi di rilievo su un progetto più volte citato nel corso degli anni, ma che non ha mai trovato la via giusta. L’hub si inserirebbe in un contesto produttivo che, almeno sulla carta, dovrebbe anche contare sulla base gas Eni del progetto Argo-Cassiopea. Nel recente passato, non sono mancati richiami progettuali anche ad un polo del gas naturale e liquefatto, che lo scorso anno in aula consiliare i manager Eni hanno però indicato come economicamente non sostenibile.