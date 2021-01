Hub Mediterraneo a Catania, verso ok Regione: Di Cristina, “ingiustizia inaudita”

Gela. L’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale e la Società interporti siciliani sono alle firme per quello che dovrebbe diventare il vero hub del Mediterraneo. Il progetto, più volte rivendicato dalle amministrazioni comunali della città e da diverse forze politiche (solo nelle scorse ore era intervenuta la direzione provinciale di Fratelli d’Italia), a questo punto sembra indirizzato verso Catania, che probabilmente fa fruttare più sponsor politici. L’annuncio ufficiale ancora non c’è, ma anche un esponente del governo regionale, come l’assessore alle infrastrutture Marco Falcone, ha già usato i suoi canali social, parlando di un “governo Musumeci al lavoro”. Fino ad oggi, da Palermo non sono mai arrivati segnali favorevoli per l’hub nel golfo locale. Per tanti esperti sarebbe però la zona più adatta, anche per le caratteristiche della costa e dei fondali, oltre ad essere il transito privilegiato delle grandi navi container. A Catania, però, i manager delle società che gestiscono l’intera portualità sembrano ormai in dirittura di arrivo, con il pieno appoggio della Regione.