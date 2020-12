Hub Mediterraneo a Marsala, Regione si muove: “Governo Musumeci scarta Gela”

Gela. L’hub sul Mediterraneo si allontana. Già tra i punti programmatici di riferimento dell’ex giunta e nella lista dei potenziali progetti sostenuti dall’amministrazione Greco, il governo regionale guarda però ad altri lidi e ha proposto che un’opera di questo tipo venga realizzata a Marsala, senza valutare l’area locale. La scorsa estate il vicesindaco Terenziano Di Stefano si era appellato alla Regione e al governo nazionale, ritenendo l’investimento sull’hub come una tappa fondamentale per lo sviluppo del territorio e delle interconnessioni lungo le vie del mare. Le scelte della Regione vengono denunciate dal gruppo locale di Unità siciliana, dal Comitato per lo sviluppo dell’area gelese, da Gran Sicilia, Gela Brainstorming, Italia in Comune e Conflavoro Pmi. Tra i firmatari, ci sono diversi ex esponenti della giunta Messinese, che aveva perorato il progetto hub, soprattutto per volontà dell’allora vicesindaco Simone Siciliano. “L’area gelese, naturale e riconosciuto motore di sviluppo economico siciliano, scartata dal governo Musumeci. Permane la sottovalutazione del ruolo trainante di questa zona, che è stata già colpita dalla cancellazione dell’area di crisi complessa dal Patto per il Sud subendo il definanziamento di importanti opere pubbliche per 33 milioni di euro. Musumeci e Armao – scrivono in un appello – continuano ad agire come se la gravissima crisi economica e occupazionale generata nel territorio dalla chiusura della raffineria, si fosse risolta per miracolo divino. Purtroppo, ben diversa e drammaticamente grave è la realtà del territorio e questo ci porta a fare appello a tutti i sindaci della zona per chiedere al Presidente della Regione di conoscere i motivi di un’esclusione da un progetto che il nostro territorio insegue da molti anni”. Dall’appello emerge il fatto che Gela venga esclusa nonostante sia già inserita nell’area logistica integrata del quadrante orientale della Sicilia, che assicura una rete di infrastrutture con le aree portuali di Messina, Catania, Augusta e Siracusa. La Zona economica speciale locale è inoltre ricompresa nel provvedimento governativo che istituisce queste aree, anche nell’ottica dello sviluppo delle infrastrutture portuali. “Proporre Marsala come hub senza inserirla in un progetto economico complessivo di sviluppo che coinvolge le nuove Zes, i sistemi portuali siciliani e aeroportuali, coinvolgendo tutti i territori siciliani in una pianificazione che li veda tutti protagonisti significa navigare nel buio delle idee, significa non avere ben compreso le grandi potenzialità e responsabilità che la Sicilia ha in questo processo di infrastrutturazione, significa non aver compreso il cambio di marcia che la grande potenzialità dell’intera costa occidentale dell’isola impone, considerato che enormi quantità di merci provenienti da Suez, ci lambiscono quotidianamente. Su un dato non può esserci dubbio – si legge ancora nell’appello – Gela è l’area meglio posizionata e meglio attrezzata e con il più ampio retroterra disponibile a poter essere attrezzato al servizio di questa operazione. Gela possiede un grande retro-porto dotato di servizi, un porto industriale di proprietà regionale, una grande disponibilità di aree Irsap attrezzate e già disponibili, con 128 ettari, serviti da impianti tecnologici, da strade e da ferrovie, di cui 94 destinati a lotti industriali. Sullo Ionio, opera il porto di Augusta ubicato lungo la rotta Mar Nero-Mediterraneo, adatta allo sfruttamento di quella tratta commerciale. Il porto di Gela è già parte integrante dell’Area Logistica Integrata del Quadrante orientale della Sicilia che comprende oltre al porto di Gela, quelli di Messina, Catania, Augusta e Siracusa. Gela è inserita nella Zes che comprende le stesse aree e con le quali può facilmente integrare le attività logistiche. La grande potenzialità offerta dalla integrazione delle portualità di Catania-Augusta e di Gela è l’occasione storica per l’economia siciliana, soprattutto perché la connessione economica e produttiva del Canale di Sicilia con lo Ionio può avere conseguenze di sviluppo economico straordinarie”. Qualche indizio era arrivato anche dalle parole dell’ex ministro Saverio Romano, che invece da poco ha parlato di un hub da realizzare a Palermo.