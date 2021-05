“Hub vaccini a maggio un altro fallimento Asp”, Di Cristina: “Lesa dignità della città”

Gela. “Un successo? L’avvio dell’hub vaccinale in città, a maggio inoltrato, è solo l’ennesima prova di una gestione fallimentare da parte dell’Asp”. Il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina continua a valutare in maniera assolutamente negativa l’intero sistema predisposto per arginare il contagio da Covid e predisporre la fase vaccinale. “Chiesi l’hub vaccinale, già lo scorso gennaio – dice ancora – e subito, proponemmo il PalaCossiga come sede migliore. Sono passati quattro mesi e non è ancora partito. Spero che al momento dell’inaugurazione nessuno si prenda meriti inesistenti”. Di Cristina ritorna anche sul caos per le vaccinazioni e i tamponi. Attese di ore, tensione alle stelle, utenti stanchi, pochi medici e dosi insufficienti, addirittura questa mattina hanno determinato l’intervento dei carabinieri nella struttura dell’ex mattatoio.