Hub banco alimentare, commissione ha definito le tappe: “C’è condivisione e manca poco”

Eni ha dato disponibilità a finanziare tutte le attività di realizzazione dell’hub del banco alimentare, previsto nell’area dell’ex mattatoio comunale di via Cascino. Si tratta di un immobile, nel tempo finito nel degrado e che ora dovrebbe essere riconvertito con il banco alimentare. Sarà un centro logistico a sostegno di tante famiglie in difficoltà. Casciana e gli altri componenti della commissione, Gabriele Pellegrino, Diego Iaglietti, Gaetano Orlando e Giuseppe Guastella, hanno voluto fare il punto su un progetto considerato importante, soprattutto per i riflessi sociali, in un territorio che risente della crisi. Le divergenze politiche, come già capitato in altre occasioni, sono state messe da parte, così da non perdere di vista l’obiettivo prefissato.