“I beni sono di Ganci”, Cassazione conferma confisca: il ricorso non accolto

Gela. Conti correnti, un immobile, un’attività commerciale e un’autovettura. Anche per i giudici della Corte di Cassazione, sono beni riconducibili ad Emanuele Ganci, già sottoposto a misura di prevenzione perché ritenuto vicino al gruppo mafioso degli Emmanuello. Non è stato accolto il ricorso presentato dai familiari di Ganci, che chiedevano di rivedere la decisione della Corte di appello di Caltanissetta, che aveva disposto la confisca dei beni. I magistrati di Cassazione hanno depositato le motivazioni. Le ragioni del ricorso presentato dalla difesa dei familiari, non sono state accolte. Per i giudici romani, sia i magistrati di primo grado che quelli di appello, hanno legittimamente motivato sulla decisione della confisca. Non sarebbero emersi elementi per ritenere che i beni non fossero riconducibili proprio a Ganci. Sette anni fa, fu assolto dall’accusa di aver preso parte all’omicidio di mafia di Maurizio Morreale.