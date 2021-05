I cento anni di Maria Incoronata, un messaggio di vita per tutti

Gela. Lo scorso 9 maggio ha compiuto cento anni e lo ha fatto in città, dove vive. Maria Incoronata Cornacchia ha toccato una soglia di vita importante e in un periodo così difficile per tutta la città, stretta nell’emergenza pandemica. Cento anni che i suoi familiari, nel rispetto delle misure anti-Covid, hanno voluto ricordare, con un omaggio, per testimoniarle tutto il loro affetto. Figli e nipoti hanno voluto rendere pubblica l’importante ricorrenza, anche come messaggio benaugurante e di vita.