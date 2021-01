I Club Services donano 3000 mascherine alla casa circondariale

Gela. Nonostante le restrizioni,nel rispetto delle indicazioni della normativa, i club services gelesi hanno donato 3000 mascherine chirurgiche alla casa circondariale di Gela. Erano presenti i presidenti Graziano Morso per il Rotary insieme al segretario Biagio Parisi, Stefano Trainito per il Lions del Golfo, Rita Greca per l’Inner Whell, Giuseppe Abbate per il Kiwanis e Giuseppa Argento per il Soropitimist. I rappresentanti dei vari clubs sono stati accolti, dalla direttrice del carcere dott.ssa Rinaldi e dal Comandante delle Guardie Francesco Salem.