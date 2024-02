I dem attesi al varco, altro tempo per scegliere: nell’agorà poco spazio per altri tatticismi

Gela. Tempo ulteriore, per completare valutazioni interne che nel Pd dovrebbero poi condurre ad individuare un potenziale candidato da inserire nel novero di quelli che corrono per guidare la coalizione alternativa al centrodestra dei partiti e all’amministrazione Greco. Oggi, poteva essere la volta buona per una prima verifica sui nomi da verificare per fare “sintesi” e cercare di mettere sulla stessa direttrice gran parte delle anime dell’agorà politica. I contatti ci sono stati, anche nelle ultime ore, i dem però hanno necessità di proseguire un approfondimento interno. Non è da escludere che si possa tenere un’assemblea cittadina, come già chiesto da alcuni esponenti locali. Il fine settimana potrebbe dare ulteriori risvolti. La struttura commissariale retta dall’ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio sta cercando di sviluppare un percorso interno che per alcuni dirigenti non potrà che passare da un’assemblea oppure da una consultazione più analitica. Negli ultimi giorni, i dem si sono più volte riuniti. Grillini e civici, altri pilastri originari del progetto città, attendono ma non proprio con le braccia aperte. Si sarebbero aspettati una decisione entro il termine previsto, cioè quello di ieri. Al momento, come già ricordato, i nomi in ballo per una potenziale candidatura nel contesto dell’agorà, sono quelli dell’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano (per il progetto civico con “Una Buona Idea” e “Civico lab”) e di Miguel Donegani (fondatore del laboratorio “PeR” e sostenuto anche da Sinistra italiana e “#2029”). I dem staranno nel quadrante tracciato oppure cercheranno di inserire una loro scelta, in cerca di condivisione ampia? Se lo chiedono i potenziali alleati e nel partito se lo chiedono pure diversi esponenti. Negli ultimi giorni, in casa democratica, è riemersa l’opzione delle primarie di coalizione. Via indicata, già in tempi non sospetti, dall’ex segretario cittadino Guido Siragusa e adesso suffragata da altri dirigenti. Un passaggio di selezione che non convince per nulla, invece, né i grillini né i civici. La ritengono poco praticabile. C’era stata, la scorsa settimana (in assenza dei moderati) un’intesa di massima sui criteri da adottare per individuare il candidato più rappresentativo ma senza prevedere le urne delle primarie.