I dem su Fava per la giunta, l’ex presidente: “Pd deve assumersi responsabilità governo”

Gela. Formalmente, il sindaco Lucio Greco e il suo vice in pectore Terenziano Di Stefano più volte hanno dichiarato che non ci saranno nuovi rivolgimenti in giunta. In realtà, il confronto va avanti da giorni e anche nel fine settimana sono previste riunioni, piuttosto informali. Greco, che non vuol scontentare nessuno nella sua maggioranza “arcobaleno”, segue il “verbo” di un assessore per ogni lista dell’alleanza. Nel giro, a breve, dovrebbe rientrare la designazione targata Pd. Il segretario cittadino Peppe Di Cristina e i suoi, almeno fino a domenica, cercheranno di mettere insieme voti per il partito che affronta le europee. Da lunedì, però, il segretario penserà alla convocazione della direzione, che dovrebbe esprimersi sul nome dell’assessore da proporre a Greco. Negli ultimi giorni, con maggiore insistenza, pare che i dirigenti stiano sondando l’ipotesi dell’ex presidente del consiglio comunale Giuseppe Fava, candidato alle amministrative, ma non eletto. Lui non lo esclude. “Certo che sono disponibile – dice – bisogna dare un contributo positivo al governo della città”. Fava, che è stato un pezzo importante del Pd, soprattutto nella fase della giunta Fasulo, negli ultimi anni ha preferito guardare al partito più che all’impegno elettorale attivo. Il suo profilo politico potrebbe ottenere il via libera dai vertici dem. “Il Pd deve assumersi responsabilità di governo, è doveroso – continua – decideremo insieme. Io mi ritengo un uomo di partito. Ci sono e ci sarò sempre, indipendentemente da chi andrà in giunta. Non è un problema di nomi, ma di voglia di fare e di competenza. Non serve un assessore fine a sé stesso”.