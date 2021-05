I due volti dell’Italia: uno ricco e laborioso, l’altro povero e incolto

Ogni attività produttiva del regno delle due Sicilie, ha chiuso per volontà divina, mentre nessuna attività può aprire battenti per la malavita organizzata. IN questo modo possiamo giustificare il progresso del nord.

Mentre, invece, i signori del nord hanno mantenuto la malavita per usarla ai fini propri. Questo appare chiaro perché la malavita fa i soldi quando si allea con i ricchi proprietari. Tutto è giustificato per semplificare la vita dei nordisti, come la chiusure delle banche del sud, utili a trasferire la raccolta dei capitali solo ed esclusivamente al settentrione e, per evitare qualche minima riduzione di utili, anche gli istituti di assicurazione vengono trasferiti al nord o solamente creati nelle regioni del settentrione della nazione. Così le infrastrutture nascono al nord per evitare la minima concorrenza con gli ignoranti del sud. I nostri grandi economisti non valutano questi meschini principi, validi soltanto per gli economisti internazionali per elaborare principi economici di capitale importanza al fine di dare maggior progresso ai popoli intelligenti e dare corso al principio del moltiplicatore economico, fondamentale per ogni struttura che vuole crescere. Noi meridionali, siamo lontani dall’utilizzare questi principi economici, e non facciamo caso alla mancanza delle strutture necessarie alla crescita economica. Lodiamo l’applicazione, nel settentrione, di questi sani principii e osanniamo il loro progresso.

Infatti, abbiamo accettato con pacata rassegnazione la chiusura degli istituti bancari e delle assicurazioni, la costruzione delle infrastrutture all’assolato popolo del nord che ha concentrato tutto ciò che può provocare sviluppo nelle città dell’Italia vera. Noi, dell’altra Italia, non possiamo chiedere niente, perché la mafia o la camorra, nostri connazionali antropologici non vogliono. Essi sono governati e gestiti dalle grosse industrie del settentrione, vedi la Cassa per il mezzogiorno, il Piano Marshal, che partiva con Alcide De Gaspari il 3/6/1952 con la sigla E.R.P. (European Recovery Program ) e ogni attività di ampio respiro, tutte gestite da imprese del nord. Noi dobbiamo rimanere silenziosi, altrimenti intaccheremo l’Unità dello Stato Italiano e il comportamento altruistico dei volontari del Risorgimento Italiano. Tutto l’altruismo del popolo, al di là di Napoli, potrebbe dispiacersi e lamentarsi amaramente di una mezza Italia irriconoscente dei valori del Risorgimento Italiano.

Questa è l’Italia che hanno costruito i grandi eroi del Risorgimento Massonico, anticattolico, senza principi morali, con il rafforzamento della mafia, della camorra, della ndrangheta e di ogni attività malavitosa, per giustificare il loro comportamento antimeridionale ed egoistico, a significare un’Italia laboriosa e ricca di principi immorali, ma buona per sostenere quella attiva e di sani principi. E’ il grande prezzo che abbiamo pagato e ancora continuiamo a pagare per questa gravosa unificazione dell’Italia.