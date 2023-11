I gelesi Rino, Tiziana e Lidia portano a casa la medaglia della Maratona di New York

Gela. Erano come sempre tanti, tantissimi gli italiani presenti alla Maratona di New York. Tra i 2482 runner italiani c’erano anche i gelesi Rino Infuso, la moglie Tiziana Scicolone e Lidia Granvillano. Stasera al rientro da New York sono stati accolti da amici e parenti con una festa a sorpresa organizzata nel bar della sorella di Rino a cui hanno preso parte la famiglia e i tanti amici del quartiere San Giacomo in cui i maratoneti risiedono e di cui sono membri attivi . Una festa voluta ed organizzata dalle figlie dei coniugi infuso e dalle sorelle di Rino .

I tre runner sfoggiando con orgoglio la medaglia conquistata dopo aver percorso i 42 km della maratona hanno raccontato l’esperienza appena vissuta e che porteranno sempre nel cuore.

“È stata un’ emozione indescrivibile correre insieme a quel fiume di gente e vedere ai lati della strada,per tutto il percorso persone che riconoscendo la bandiera ti salutavano e ti invitavano a continuare facendo il tifo per te” ha dichiarato Tiziana Scicolone.

Una maratona sognata nei 30 anni di maratone che i 3 gelesi hanno accumulato e che finalmente è stata conquistata dopo un’intenso anno di allenamento,sostenuti dai compagni dell’Atletica Gela .

“Abbiamo rischiato di non partecipare ,soprattutto io che la settimana prima della partenza ho avuto uno stiramento – racconta Rino infuso – alla fine con la perseveranza e la caparbietà che ci contraddistingue siamo riusciti a portare a casa la medaglia. Non dimenticherò mai questa esperienza e spero di poterla ripetere già dal prossimo anno.”

“ Se mi proponessero di partire domani per un altra maratona lo farei – dice infine Lidia Gravillano- è stata un’emozione unica e anche se oltre oceano sapere che amici è famiglia potevano seguire il nostro percorso grazie ad un app che segnalava la nostra posizione durante la maratona mi ha dato la forza giusta per arrivare al traguardo”