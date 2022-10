I giovani di Forza Italia aprono il partito: “Iniziative per lo sviluppo del territorio”

Gela. Progetti e iniziative per aprire il partito ai giovani. Il gruppo locale di Forza Italia giovani ha stilato una programmazione che tocca la città. Il coordinatore Luca Scicolone ha incontrato gli aderenti. “Giovani e politica, il binomio è possibile. Perché? Perché il futuro siamo noi. L’obiettivo è avere credibilità e affidabilità, attraverso iniziative importanti per il bene del territorio. Sono stati presentati e approvati diversi progetti, tutti all’unanimitá.Tra questi, la campagna adesioni 2022-2023 – spiega Scicolone – per coloro che volessero spendersi in città e in provincia e contribuire alla crescita del territorio con idee fattibili, il partito è sempre aperto. Abbiamo pianificato attività sullo sviluppo del turismo e del marketing territoriale, uno dei nostri cavalli di battaglia”.