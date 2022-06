I giovani e la protezione civile, la Procivis avvia un campo estivo

Gela. Un vero e proprio campo scuola ideato per sviluppare nei ragazzi la consapevolezza dell’importanza di essere cittadino in maniera consapevole e responsabile in termini di sicurezza, protezione e difesa civile del territorio e della collettività. Un progetto che ha uno scopo importante, quello di creare curiosità e interesse nei giovani verso la protezione e la difesa civile.

I ragazzi costantemente seguiti dallo Staff della Procivis, vivranno una periodo intenso a partire dal montaggio delle tende alle simulazioni , da una formazione base a una esercitazione di Protezione Civile dove gli stessi, saranno gli attori principali di questo percorso di conoscenza e di informazione. I volontari della Protezione Civile offriranno ai ragazzi un esempio per impegnare il tempo libero sui valori dello “stare insieme” attraverso la condivisione di “fare squadra”, riflettendo al contempo sull’importanza di partecipare ed essere pronti alle future situazioni di pericolo o emergenze che interessano il territorio su cui si risiede.

La base del campo scuola sarà il Centro operativo della Pubblica Assistenza Procivis di via ossidiana 23 dove sono presenti: due aule scuola multimediali in grado di potere ospitare circa 100 giovani volontari .

Le iscrizioni aperte sia a ragazzi e ragazze prevede un età non inferiore ai 14 anni, dove le adesioni vanno inoltrate a: [email protected] entro e non oltre il 18 Giugno 2022 .