I grillini a tutto campo su Musumeci, domani conferenza all’Ars: “Stop inceneritori”

Palermo. Domani mattina alle 11 è in programma una conferenza stampa del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Ars. Tema dell’appuntamento, che si terrà su piattaforma on line, “gli ultimi disastri di un governo regionale, ormai in coma profondo”, fanno sapere i grillini. “La finanziaria, arrivata all’Ars fuori tempo massimo, e gli inceneritori annunciati da Musumeci per mascherare l’incapacità dell’esecutivo di gestire la questione dei rifiuti”, saranno tra i temi.