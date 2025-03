“I have a dream”… diventare netturbino, il perchè di tante richieste

GELA. “I have a dream”, pronuncia Martin Luther King il 28 agosto 1963 davanti al Lincoln Memorial di Washington alla fine di una manifestazione per i diritti civili. Quel discorso diventa un punto di svolta nella storia americana e un faro di speranza per un futuro più giusto e inclusivo. Senza suscitare le ire dei puristi americani (destra o sinistra poco importa) o dei più sfegatati sostenitori del sogno Usa, senza scomodare nessuno perché non c’è alcuna distribuzione del chewingum della libertà, in città c’è un refrain più periferico e maccheronico che si insinua nel DNA dei gelesi lavoratori. E’ pure qualcosa di emotivo. “I have a dream: ‘u postu i travagghiu ‘da munnizza”. Oltre duemila candidati per una settantina di posti di lavoro messi a concorso dall’Impianti SRR Ato 4. Tanti, tantissimi. Perché si chiedono gli analisti o presunti tali di economia locale. La fame di lavoro? Non ci credo, non mi lascio intrappolare dalla solita retorica del vittimismo e della disperazione del posto di lavoro. Non vorrei essere prigioniero della solita solfa tipica dei simposi lunghi e noiosi. Peraltro, non sarà questo concorso a risolvere il problema occupazionale di Gela e dintorni frenando l’emorragia di emigrati. C’è qualcosa di più profondo, di più intimo, che scorre in quel groviglio di vasi sanguigni che collegano vene e arterie del cervello. Sia chiaro a tutti che l’Impianto SRR Ato 4 rispetta in maniera assoluta la disciplina lavoristica e i contratti discendenti. Le retribuzioni non penso siano superiori a quelle del settore industria o altri comparti lavorativi.