I ladri di ferro rubano il cancello dei granai di palazzo ducale

Gela. I ladri di ferro hanno portato via anche il cancello dei granai di palazzo ducale. La segnalazione arriva da alcuni artisti gelesi, che si sono accorti del danno subito all’ingresso dell’area che delimita palazzo ducale. Il cancello in ferro non c’è più da almeno una settimana. I locali sono chiusi per via di un intervento di riqualificazione. Si era parlato anche di modificare la struttura per consentirle di ospitare la triremi greca ma l’idea sembra essere stata accantonata.