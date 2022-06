I ladri non fermano la musica, stasera e domenica torna la musica colta

Gela. “The show must go on”. Malgrado il maxi furto dell’impianto di amplificazione, audio e diffusione che ha amareggiato non poco il maestro Crocifisso Ragona, gli appuntamenti con la musica colta vanno avanti. Ed in barba anche alla scaramanzia, stasera, venerdì 17, alle ore 21,15 è in programma il recital del pianista Manuele Di Paola.

Domenica 19 giugno, alla stessa ora, toccherà al trio formato da Giulia Alletto (mezzosoprano), Giovanna Vullo (soprano), Gianluca Furnari (pianoforte).