I lavori del nuovo museo archeologico, Regione stanzia 202 mila euro per la progettazione esecutiva

Gela. Lo stanziamento adesso è ufficiale e coperto dalla firma del dirigente generale del dipartimento beni culturali e identità siciliana dell’assessorato regionale. 202 mila euro serviranno per la progettazione esecutiva dei lavori di ampliamento, adeguamento e ammodernamento del museo regionale. Un passo ritenuto strategico verso il concreto avvio dell’appalto. In totale, ammonta a circa tre milioni di euro e prevede lavori che dovrebbero rimodulare profondamente la struttura di Molino a Vento. Si tratta di somme individuate per il tramite del pon “Cultura e sviluppo”. Da anni, ormai, si chiedono radicali interventi di miglioramento del museo regionale, ritenuto inadatto strutturalmente e fin troppo vetusto. Sono conservati reperti molto rari che necessiterebbero di un’organizzazione interna e di strutture del tutto diverse, come richiesto dagli esperti che seguono le vicende locali, compresi quelli impegnati nel monitoraggio dei fondali di costa di contrada Bulala, alla ricerca dei relitti arcaici.