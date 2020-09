I lavori non bastano, in via Antelao l’acqua ha ripreso a fuoriuscire

Gela. Per mesi, non si era mosso nulla. Una vasta perdita idrica faceva finire l’acqua in strada, in via Antelao. Oltre al danno, anche la beffa per i residenti della cooperativa Domitia 9, che si sono visti caricare in bolletta consumi in più, proprio a causa della fuoriuscita, segnalata a Caltaqua ma mai riparata dai tecnici dell’azienda italo-spagnola. Dopo quanto riportato da questa testata, c’è stato l’intervento degli operai. A quarantotto ore di distanza, con i lavori che sembravano aver messo fine all’ennesimo disservizio, è arrivata probabilmente un’altra rottura. I residenti segnalano che l’acqua ha ripreso a fuoriuscire.