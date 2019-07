I lavori non sono conclusi, Greco in prefettura e monta la rabbia nei quartieri: “E’ una vergogna”

Gela. In prefettura, a Caltanissetta, è andato insieme ad alcuni assessori. Questa mattina, all’ordine del giorno, non c’era la crisi idrica, ma il sindaco Lucio Greco ne ha comunque approfittato. “Ho avuto modo di fare presente l’intera vicenda – dice – in prefettura, abbiamo avuto un approfondito colloquio”. I lavori nel tratto della rottura sono ancora in corso. “Ci sono molti più mezzi e più operai – dice – l’avevo preteso già ieri. E’ stato deciso di fare uno scavo ancora più lungo, per verificare quali siano i punti della perdita. Si lavorerà anche questa notte e mi è stato assicurato che le attività dovrebbero essere completate entro domani”. Non c’è un’indicazione certa, ma l’amministrazione comunale sta cercando di far rientrare una crisi che ha messo in ginocchio buona parte della città. In molti quartieri, non c’è più erogazione idrica da quasi dieci giorni. “Stiamo coordinando il tavolo di crisi e monitoriamo l’emergenza con le autobotti – continua – aspettiamo che l’intervento di riparazione venga concluso. Poi, valuteremo. Chiederò una relazione tecnica e se ci saranno gli estremi, presenterò una formale denuncia”. Senza acqua da giorni, è scoppiata la rabbia di centinaia di utenti. Intere famiglie, anche con anziani, bambini e malati, non ce la fanno più a sostenere l’assenza dei servizi di base, a partire dall’acqua. Fino a ieri, nel cantiere avviato dagli operatori della società italo-spagnola, c’erano poche unità impegnate e neanche un responsabile tecnico.