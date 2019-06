I leghisti non ci stanno…ricorso sempre più probabile: si prepara scontro con maggioranza

Gela. Sono sempre più insistenti le “voci” sull’azione giudiziaria che i leghisti sarebbero pronti a lanciare per contestare l’esito elettorale. Lo sconfitto Giuseppe Spata non accetta i risultati e il fatto di non essersi neanche alzato per omaggiare formalmente il sindaco Lucio Greco durante il giuramento in aula la dice lunga sulle “scorie” che si porta dietro. Sarebbero proprio i leghisti a spingere per andare in giudizio. I punti sono quelli ormai consolidati, ovvero le presunte irregolarità nella presentazione delle civiche a sostegno di Greco (presentate senza l’indicazione dei ventiquattro candidati) e la riammissione di “Un’Altra Gela”, prima esclusa e poi ripescata proprio dai giudici del Tar palermitano.