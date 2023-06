I “legni spiaggiati” di Maurizio Russo esposti in Polonia per raccontare la Sicilia

L’evento a Cracovia sarà interamente dedicato alla promozione di artisti della Sicilia, organizzata da Sicilian Artisan Foundation.

Lunedì 12 giugno è previsto il taglio del astro inaugurale della “Mostra sulla creatività siciliana” che si propone di raccontare un “Viaggio in Sicilia” presso l’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia (Polonia) ufficio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana. Tra le tante, saranno esposte opere di sognanti paesaggi marini e realizzazioni con legni di mare unici nel suo genere, delicati acquerelli che restituiscono con tratto leggero l’imponenza della Cattedrale di Palermo o la magia di un angolo eoliano o particolari scorci di città siciliane. E l’Etna, vulcano etneo sempre attivo, ha involontariamente offerto spunto a molti artisti come materia di ispirazione per la realizzazione delle loro sculture. Tra le stanze espositive saranno esposti anche splendidi arazzi che raffigurano il Monte Pellegrino che sovrasta Palermo (Goethe lo definì “il promontorio più bello del mondo”). “E’ sicuramente un importante riconoscimento per la mia arte – commenta Maurizio Russo – e una grande opportunità per far conoscere i miei legni a livello internazionale”. Le opere dell’artista, create con materiali naturali e forme uniche, sono in grado di trasmettere sensazioni e emozioni ai fruitori dell’arte, creando un connubio perfetto tra natura e cultura. Nello specifico, le due opere proposte dallo scultore Maurizio Russo rappresentano la ricchezza della cultura e dell’arte siciliana, che si fonde con la natura circostante e con la storia millenaria dell’isola. L’attenzione per i materiali naturali e il rispetto per l’ambiente sono valori che Maurizio Russo porta avanti nella sua arte, creando opere che evocano emozioni e sensazioni uniche.