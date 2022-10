I luoghi della memoria, incontri con gli studenti: il generale Scardino in municipio

All’evento hanno partecipato gli studenti del IV e V anno delle scuole superiori degli istituti locali, ai quali il convegno e’ rivolto.

La manifestazione è organizzata dal Gruppo Archeologico Geloi, dalla Federazione di

Caltanissetta dell’Istituto del Nastro Azzurro e dall’ Associazione Storico Culturale Lamba Doria, in collaborazione con il Comune di Gela, con il Comando Militare Esercito Sicilia, il Liceo

Classico Eschilo e la Casa del Volontariato.

il Comandante militare dell’esercito in Sicilia, generale di divisione Maurizio Scardino, è stato ricevuto ieri mattina al Comune dal sindaco Lucio Greco. Il generale è stato in città per tre appuntamenti organizzati dal gruppo archeologico Geloi, dall’associazione culturale Lamba Doria e dall’istituto del Nastro Azzurro-Federazione di Caltanissetta, che hanno stretto un patto di collaborazione finalizzato al recupero della memoria storica, con particolare riferimento allo sbarco degli alleati del luglio 1943. L’obiettivo è quello di creare un cammino attraverso i luoghi della memoria. Alcuni di questi sono già stati scelti e inaugurati, contrassegnati da un pannello descrittivo in doppia lingua italiano e inglese, pennone e bandiera; altri (uno al lungomare, uno a Porta Marina e l’ultimo tra via Bresmes e Piazza Umberto I) lo saranno nei prossimi mesi e permetteranno di creare un vero e proprio museo diffuso.Il primo dei tre appuntamenti di ieri ha avuto luogo a Ponte Dirillo, scelto, per l’appunto, come luogo della memoria ed inaugurato alla presenza di 125 bambini delle quinte classi delle scuola elementare Capuana e di alcune associazioni del territorio. In rappresentanza dell’amministrazione comunale era presente l’assessore Giuseppe Licata.Seconda tappa in Municipio. Ad accogliere il generale Scardino c’era il primo cittadino, e l’occasione è stata utile per cominciare a parlare anche delle celebrazioni per l’80esimo anniversario dello sbarco.

“Come più volte ribadito lo scorso mese di luglio – ha detto Greco – quest’anno vogliamo creare un ricco programma di eventi commemorativi, di rilievo nazionale e da tenere alla presenza delle massime autorità di Stato e Regione. E’ importante, quindi, che se ne inizi a discutere da subito, e quale occasione migliore se non la visita del comandante militare dell’esercito in Sicilia? L’incontro, inoltre, è servito a Geloi, Nastro Azzurro e Lamba Doria per avanzare ufficialmente la richiesta di creare a Gela un museo dello sbarco. L’idea è davvero interessante, ed è stata molto apprezzata anche dal Gen. Scardino, perché potrebbe essere realizzato a Bosco Littorio, contribuendo alla nascita di un polo museale con il museo dello sbarco degli americani e quello dello sbarco dei greci. Un presidio storico fondamentale”.