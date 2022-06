I maxi progetti sul gas passano dal territorio, Greco: “Indecoroso escluderci, serve tavolo”

“Tutti passano da Gela e usufruiscono delle nostre risorse – dice l’avvocato – ma noi non abbiamo diritto a vederci riconosciuti, per questi servizi, somme che potremmo reinvestire sul territorio, per apportarvi benefici tramite la promozione, la valorizzazione e le opere di risanamento ambientale. Sia chiaro che non lo accettiamo e non lo accetteremo mai. Non è possibile che l’ente non tragga alcun profitto dalla presenza di reti e strutture tanto importanti e abbiamo intenzione di rivendicare questo diritto. Sul fatto che, ad oggi, non siano previste royalties, Palermo e Roma devono passarsi una mano sulla coscienza e trovare un’intesa, cambiando le carte in tavola. Lo devono fare a tutela del nostro territorio e come segno di vicinanza e rispetto. Questo territorio, come sempre, si presta e si mette generosamente a disposizione. Chiediamo, dunque, l’istituzione di un tavolo ad hoc, per confrontarci in primis con la Regione e avanzare esplicitamente le nostre richieste al presidente Nello Musumeci e all’assessore Daniela Baglieri. Non staremo alla finestra, semplici spettatori di questo indecoroso spettacolo”. Il sindaco è molto esplicito e questa volta non usa troppi giri di parole, su un tema che potrebbe rappresentare una svolta economica, sicuramente non secondaria.