I meloniani mediano, presidenza a Nigrelli: Raniolo vice insieme a Bonaffini

Gela. Si era ipotizzata una frattura profonda tra le fila di FdI provinciale, con distanze insanabili tra i meloniani del Vallone (con riferimento il parlamentare Ars Giuseppe Catania) e quelli del sud del territorio, con in testa il gruppo gelese. Alla fine, il congresso provinciale si è concluso con l’elezione a presidente di Gianluca Nigrelli e di due vicepresidenti, il consigliere comunale Ignazio Raniolo (per l’area centro-sud) e Manuel Bonaffini (area centro-nord). Il gruppo consiliare locale e il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera hanno appoggiato Raniolo, tra i meloniani della prima ora. Nel pomeriggio, si passerà al voto dei componenti del direttivo provinciale e anche in questo caso sono già probabili i posti per alcuni dirigenti locali. Il partito sul territorio conta oltre mille tessere e ha messo in campo una soluzioni da “pax” in via di sviluppo.