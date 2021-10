I migliori baby tennisti siciliani al memorial “Romagnoli”: vittorie per Cassisi e Saija

Gela. Alla presenza di Giorgio Giordano, presidente regionale della Federazione tennis Sicilia, si sono disputate le fasi finali del Master Under 10 maschile e femminile Circuito Sicilia 2021 “5° Memorial Roberto Romagnoli” indetto e organizzato dal Comitato Regionale della Federazione Tennis Sicilia, in collaborazione con Eni Group Club di Gela. Dopo avvincenti partite ad eliminazione diretta, nel girone maschile Christian Cassisi, del C.T. Vela Messina, si è aggiudicato il 1° posto del Master battendo in finale con il punteggio di 3-6 – 6-3 – 10-1, il bravissimo Giuliano Conigliaro del T.C. Match Ball SR. Il girone femminile, dopo una spettacolare partita, ha visto primeggiare Ludovica Saija del C. T. Vela Messina con il punteggio di 6-3 – 6-0 su Sofia Toro dell’A. A.S.D. Winners T.C. di Noto. L’Eni Group Club Gela ringrazia il firettivo della F.I.T. Regionale per aver scelto il circolo Tennis locale come sede per disputare il Master Under 10. Un particolare ringraziamento è rivolto al consigliere regionale della F.I.T. Salvatore Cavallaro che ha curato con professionalità la gestione organizzativa.