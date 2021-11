I migliori giochi natalizi

Mancano solo poche settimane a quello che per molti è il periodo più bello ed entusiasmante dell’anno. Natale è ormai alle porte e i preparativi per la nota festività sono già iniziati. Le strade cominciano a essere illuminate dalle tipiche luci natalizie, così come non mancano le classiche decorazioni esposte nelle vetrine di molti negozi.

Il motivo per cui quasi tutti attendono ogni anno l’arrivo del Natale con impazienza è che questo è un momento di condivisione, in cui trascorrere del tempo di qualità con amici e familiari. Certo, a volte l’avvicinarsi del 25 dicembre può anche essere stressante. Bisogna scegliere con attenzione i regali senza attendere l’ultimo momento utile, per evitare di rimanere con le mani in mano. Soprattutto quest’anno, il rischio per i doni di Natale è concreto, a causa delle difficoltà logistiche e dei problemi di approvvigionamento delle materie prime che stanno danneggiando vari settori economici in tutto il globo.

Inoltre, c’è da cucinare, e tanto. In media, sembra che nel periodo natalizio 8 italiani su 10 consumi avanzi di cibo per i giorni a seguire. Insomma, l’abbondanza non manca di certo e nonostante qualche tensione di troppo, relativa alla preparazione, pranzi e cene sono un momento per stare insieme e rilassarsi.

Dopo i pasti, però, si comincia a fare sul serio: si comincia a giocare! Tra gli aspetti più tradizionali e divertenti delle vacanze di Natale ci sono i classici giochi da tavolo e di carte. A volte, però, c’è così tanta scelta che diventa difficile prendere una decisione che accontenti tutti i partecipanti. Fortunatamente, abbiamo scelto i migliori 4 giochi natalizi, nella speranza che possano rendere tutto più semplice. Scopriamoli insieme.

Il Mercante in fiera

Semplicemente, non esiste Natale senza il Mercante in fiera. Uno degli aspetti più amati di questo gioco così popolare è la tipica asta, che serve ad assegnare le carte a ogni partecipante. Tutto passa però dalla capacità del mazziere, che deve essere innanzitutto un intrattenitore e, magari, tirare qualche “scherzetto” ai giocatori.

La fase di scoprimento delle carte, invece, è un mix di ansia e adrenalina che amplifica il coinvolgimento di tutti. Si tratta dell’ultimo step del gioco, quello in cui le carte vincenti vengono rivelate. Anche in questo caso, molto dipende dalla bravura del mazziere, che dovrà creare la giusta tensione, magari scoprendo le carte pian piano.

Il sette e mezzo

Un altro gioco di carte che non può mancare da questa lista è il Sette e mezzo. Rispetto al Mercante in fiera ai giocatori è richiesto uno sforzo in più in termini di strategia e ragionamento, viste le regole del gioco. Decidere quando chiamare e quando fermarsi è cruciale ai fini della vittoria. Il picco della tensione, infatti, viene raggiunto quando un giocatore già in possesso di un buon punteggio deve decidere se chiamare una nuova carta, correndo però il rischio di “sballare”. Quando questo succede però al mazziere, è facile assistere a esplosioni di gioia collettive.