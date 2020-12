I numeri del contagio in città aumentano ancora, ventidue positivi: sono otto i guariti

Gela. Nuovi dati forniti da Asp sul contagio da Covid in città accertano un aumento, rispetto all’ultimo bollettino diffuso nella serata di ieri ma che toccava le ventiquattro ore precedenti. Adesso, i numeri parlano di ventidue contagiati, tutti in isolamento domiciliare. Otto, invece, sono i guariti. Non si sono registrati ulteriori ricoveri di pazienti gelesi nè dimissioni. Per quanto riguarda il contagio sul territorio, 13 positivi a Niscemi, 7 a Caltanissetta, 5 a Mussomeli, 4 a Milena, 3 a San Cataldo, 2 a Santa Caterina, 1 a Resuttano, 1 a Campofranco e 1 ad Acquaviva Platani.