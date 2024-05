I primi punti del programma di “Alleanza per Gela”, Scerra: “Sanità locale deve rinascere”

Gela. Le insufficienze del sistema sanitario cittadino, negli anni, hanno contraddistinto la “vita” dei presidi locali, ricadendo sui pazienti. Quello del rilancio è uno dei punti programmatici di “Alleanza per Gela”. “Il diritto alla salute non può e non deve essere negato ai cittadini. Nessuno dovrà essere obbligato a recarsi in ospedali o strutture sanitarie fuori città per ricevere le cure di cui ha bisogno. Si dovrà garantire così una sanità equa e accessibile anche in ottica di distribuzione dei servizi sanitari provinciali che sia coerente ai bisogni del territorio. Lo scopo principale sarà chiaramente un netto miglioramento del sistema sanitario, trascurato oramai da troppo tempo”, ha detto Scerra.