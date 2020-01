I privati all’Ipab “Aldisio”, commissione e giunta: “C’è commissario ma struttura rimanga pubblica”

Gela. Sarà il commissario regionale, già designato, a fare le verifiche necessarie sull’attuale gestione dell’Ipab “Aldisio”, di Caposoprano. In serata, la commissione servizi sociali ha incontrato l’amministrazione comunale e il presidente della Consulta per la disabilità, l’avvocato Livio Aliotta. Il presidente Valeria Caci, il vice Romina Morselli e l’altro componente Salvatore Incardona, hanno chiesto chiarimenti rispetto a quanto sostenuto, pubblicamente, dalla Consulta. Aliotta ha spiegato di aver dato seguito ad una serie di denunce e segnalazioni dell’associazione H, che fa parte della stessa Consulta. In una nota, si parla di “una scandalosa cessione operata da un noto sacerdote locale delle strutture, del personale e dei pazienti dell’Ipab “Antonietta Aldisio” ad una società privata, la quale noncurante degli obblighi morali e giuridici nei confronti dei propri assistiti decide unilateralmente di aumentare i profitti decurtando i servizi e ciò sempre e solo in danno e sulle spalle dei più fragili ed indifesi, ovvero i nostri anziani o la paventata ed alquanto dubbia cessione di locali comunali sempre in danno dei più fragili e deboli”. “Sul possibile aumento delle rette – hanno spiegato i componenti della commissione – sappiamo che l’assessorato servizi sociali ha avviato degli accertamenti”. Una conferma in tal senso è arrivata dall’assessore Nadia Gnoffo. “Abbiamo ricevuto delle segnalazioni da alcune famiglie – ha detto – stiamo ovviamente valutando, ma non abbiamo veri e propri poteri ispettivi sulla gestione”. Sotto osservazione ci sarebbero i rapporti tra l’Ipab, diretta da don Giovanni Tandurella, e la società “La Fenice”. “Sarà il commissario a fare le valutazioni del caso – ha detto il sindaco Lucio Greco – tutto è demandato a lui. La Regione, dopo le prime segnalazioni, ha provveduto con celerità. Una cosa è certa, all’amministrazione comunale interessa la tutela degli ospiti, che devono rimanere nella struttura, e la garanzia dei lavoratori. L’Ipab, in quanto tale, deve rimanere pubblica e andare incontro alle esigenze dei meno abbienti, dei più deboli. Una struttura come questa non nasce per essere gestita dai privati, di chiunque possa trattarsi”.