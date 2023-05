I pro-Greco e i civici di “Una Buona Idea” decisivi per la maxi variazione di bilancio, l’atto passa

Ieri, l’assessore al bilancio Mariangela Faraci aveva illustrato l’atto che tocca diversi capitoli di bilancio. Pochi minuti dopo, però, non c’era più il numero legale e i voti dei soli pro-Greco non sono bastati. A ventiquattro ore di distanza, i pro-Greco e i due consiglieri di “Una Buona Idea” si sono rivelati decisivi per far passare l’atto.