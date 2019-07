I progetti del Patto per il Sud, tecnici esterni affiancheranno i rup del Comune

Gela. Dopo l’incontro con i dirigenti generali della Regione che seguono i progetti del Patto per il Sud che ricadono sulla città, l’assessore Ivan Liardi e i suoi funzionari di riferimento hanno ottenuto rassicurazioni sul fatto che i soldi dei finanziamenti non verranno messi in discussione. Negli ultimi giorni, è arrivato un passo ulteriore. L’amministrazione comunale sta cercando di andare verso una rapida definizione dei procedimenti, di modo da avere i progetti esecutivi, pronti per essere trasmessi a Palermo. I rup interni nominati per coordinare le attività tecniche di ogni progetto non riescono però a sobbarcarsi l’intero carico di lavoro (oltre a quello che rigaurda altre attività d’ufficio), così verranno individuati professionisti esterni da affiancargli.