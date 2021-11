I quattordici di Greco approvano il rendinconto 2020, passa l’atto finanziario

Gela. La maggioranza della fase 2 del sindaco Lucio Greco, con quattordici voti favorevoli, ha “esordito” approvando il rendiconto 2020. Dopo una lunga seduta consiliare, in realtà occupata soprattutto dalla discussione politica sul post-azzeramento, i consiglieri di “Un’Altra Gela”, “Liberamente”, Udc, Forza Italia, “Impegno Comune” e “Una Buona Idea”, hanno confermato il loro appoggio al sindaco Lucio Greco e alla linea dell’assessore centrista Danilo Giordano. Nonostante le ombre sollevate dalla Corte dei Conti e i tanti rilievi critici, sintetizzati nelle recenti deliberazioni, i pro-Greco si sono compattati, con il voto favorevole anche del presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. L’opposizione, in blocco, non ha partecipato al voto su uno strumento finanziario, che ritiene sia riferibile esclusivamente alla maggioranza. Su proposto dei civici di “Una Buona Idea”, fatta propria dall’intera maggioranza, è passato anche l’atto di indirizzo che impegna l’amministrazione comunale e gli uffici tecnici del settore bilancio a stilare tutte le misure che si ritiene di dover mettere in atto, per sanare le criticità indicate dalla Corte dei Conti.