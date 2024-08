“I ragazzi del 1974” si rivedono a 50 anni dal diploma

Gela. “I Ragazzi del 1974”. Questo è il nome della chat grazie alla quale si sono ritrovati a 50 anni dal diploma i componenti della 5°A per geometri.

La locuzione “I Ragazzi del1974” è un eufemismo, riguarda i ragazzi nati tra il 1954 e 1955 che si sono ritrovati e che si sono diplomati nel luglio del 1974 presso l’Istituto tecnico per geometri Luigi Sturzo di Gela.

“È stato bello ritrovarsi davanti ad una “mangiata” per ricordare i vecchi tempi e, quasi come in un gioco, ritrovarsi e riconoscersi dopo essersi persi di vista per tanti anni, tra chi è rimasto a Gela e chi invece per vari motivi vive altrove.”dichiara uno dei ragazzi di allora. “Ma sei tư”, “tu sei sempre lo stesso”, “dove hai perso i capelli”?, “Sei invecchiato bene”. Le amichevoli frasi che hanno accompagnato la serata tra abbracci calorosi, sorrisi, risate fragorose e, ovviamente, brindisi a non finire, per una amicizia che ha resistito nel tempo e alla distanza.

Tra i partecipanti esilaranti e piacevoli aneddoti, ricordi, confessioni di amori o infatuazioni mai dichiarate, marachelle fatte e ricevute, risate, confidenze, e tante buone chiacchiere.

Il ritrovarsi dopo 50 anni dimostra che il tempo e la distanza non sono un ostacolo insormontabile quando il desiderio di connettersi con le nostre radici è forte .