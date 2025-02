I runner dell’Atletica Gela con buone prestazioni a Licata e a Napoli

Gela. Nella vicina Licata si è svolta oggi la VII edizione della “StraLicata” sulla distanza di 10 Km. La gara era valida come prima prova del circuito “Sicily Bronze”. Dodici runner dell’Atletica Gela hanno preso parte con risultati di rilievo. In particolare, per Salvo Tilaro che ha sfiorato il podio, classificandosi quarto nella categoria SM, e per Salvina Fasciana quinta nella categoria SF. Buone prestazioni anche per Giuseppe Marino, Alessandro Tona e Carmelo Cafà, che da poco si sono messi in gioco nelle gare.



Gare ad alto rendimento, per Francesco Alabiso, Laura Granvillano, Luigi Morselli, Francesco Cagnes e Francesco Tilaro.