“I veri traditori sono quelli del Pd”, Greco: “Del Cis non conoscevano nulla”

“Del Cis il Pd cittadino non sapeva assolutamente nulla, non conosceva nessuna delle opportunità che può dare al territorio, non conosceva nemmeno l’acronimo. Quando io e l’ingegnere Pietro Inferrera abbiamo avviato l’iter per la richiesta di riconoscimento eravamo all’anno zero. Noi abbiamo intrapreso un’interlocuzione con la presidenza del Consiglio, ed essendo all’epoca Giuseppe Provenzano il ministro per il Sud, è a lui che ci siamo rivolti. Solo in quel momento il Pd – aggiunge il sindaco – che ha governato per decenni e che ora si intesta la paternità di questo strumento, è stato coinvolto. Non solo. Provenzano era quasi riuscito pure a danneggiarci, visto che il suo intento era quello di allargare il Cis ad altre province, forse perché sono quelle alle quali attinge come bacino elettorale. A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina. Se dobbiamo ringraziare qualcuno per il fatto che l’iter per il riconoscimento del Cis sia in dirittura d’arrivo è l’attuale ministro per il sud, Mara Carfagna, che ha accolto le mie reiterate richieste e ha attivato le procedure necessarie. E non si dica che lo spunto per richiedere il Cis sia scaturito da logiche politiche, perché così non è. E’ avvenuto tutto solo tramite relazioni istituzionali con alte cariche dello Stato e alti dirigenti della pubblica amministrazione”. Nell’ultima settimana di campagna elettorale, il sindaco quasi ribadisce la scelta di campo e chiude ogni tipo di rapporto, anche istituzionale, con il Pd, in attesa dell’esito delle urne.